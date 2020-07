Verona-Lazio 1-5: video, gol e highlights della partita di Serie A

Una pioggia di gol per seppellire il Verona e mandare definitivamente in archivio la crisi post quarantena. La Lazio vince 5-1 al Bentegodi, con Immobile, autore di una tripletta, assolutamente sugli scudi ( LA CLASSIFICA MARCATORI ). La squadra di Inzaghi sembra aver ritrovato fiducia dopo la vittoria contro il Cagliari che le ha dato l’aritmetica certezza del quarto posto ed è riuscita a imporsi in rimonta dopo essere passata inizialmente in svantaggio. I biancocelesti agganciano l’Atalanta al terzo posto ( LA CLASSIFICA ).

Primo tempo

Immobile prende le misure prima che scocchi il quarto d’ora, ma il suo destro da fuori termina alto sopra la traversa, l’Hellas risponde sempre da fuori con Veloso, che col destro trova pronto alla deviazione in angolo Strakosha. Al 36’ calcio di rigore per il Verona: Zaccagni ruba palla a Luiz Felipe che lo atterra, dal dischetto Amrabat spiazza Strakosha. Dagli 11 metri arriva anche il pareggio biancoceleste: è Immobile a guadagnarsi il tiro dal dischetto per un fallo di Lazovic visto dal Var e trasformarlo.

Secondo tempo

Trovato il pareggio in pieno recupero del primo tempo, la Lazio si scatena nella ripresa. Prima, però, rischia di andare sotto per due volte con Luiz Felipe, che prima colpisce il palo della porta difesa dal suo portiere, poi devia con il gluteo un calcio d’angolo del Verona mandando la palla di poco a lato. Segna nella porta giusta, invece, Milinkovic-Savic, che su punizione trova la deviazione in barriera di Pessina e il gol del 2-1 al minuto 56’. Al 63’ arriva anche il 3-1 di Correa, che entra in area sulla sinistra e di interno destro supera Radunovic grazie anche a una deviazione di Gunter. Entra Lukaku al posto di Anderson e all’83’ serve a Immobile la palla che il centravanti spedisce in rete con uno splendido destro a giro. Al 93’ è ancora Immobile a involarsi e cadere dopo un contatto con Radunovic: di nuovo rigore e di nuovo palla in rete: 5-1 e tripletta.