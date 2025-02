Serie A, recupero nona giornata: il Bologna batte 2-1 il Milan in rimonta

Al Dall'Ara la squadra di Italiano si aggiudica lo scontro diretto per l’Europa, nel match rinviato l'ottobre scorso per l'alluvione. A sbloccare il risultato è Leao al 43’. Nella ripresa il pareggio di Castro al 48’ e il gol vittoria di Ndoye all’82’

La cronaca di Bologna-Milan

Il Bologna batte il Milan 2-1 in rimonta e si aggiudica lo scontro diretto per l’Europa. La prima occasione della partita è per i rossoneri, che ci provano con Gimenez. I padroni di casa rispondono con Dominguez. A sbloccare la partita poco prima dell’intervallo è Leao: al 43’ riceve palla da Gimenez, supera De Silvestri e Skorupski e la infila in rete. Il primo tempo finisce 1-0 per il Milan. Nella ripresa il Bologna pareggia subito: al 48’ calcio di punizione, carambola in area, tocco di Fabbian per Castro, che batte Maignan da pochi passi. All’81’ palo di Casale. Il Bologna ribalta il risultato un minuto dopo: cross di Cambiaghi, Ndoye firma il 2-1 finale.

Il tabellino di Bologna-Milan 2-1

43 pt Leao (M), 3' st Castro (B), 37' st Ndoye (B)



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri (39' st Calabria), Beukema, Casale, Miranda, Freuler, Ferguson (27' st Pobega), Ndoye, Fabbian (27' st Odgaard), Dominguez (34' st Cambiaghi), Castro (34' st Dallinga). All.: Italiano



MILAN (4-2-3-1): Maignan, Jimenez (39' st Abraham), Thiaw, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Reijnders, Musah, Felix (17' st Pulisic), Leao, Gimenez (31' st Jovic). All.: Conceicao



Ammoniti: Hernandez, Casale, Thiaw per gioco scorretto.