Genoa-Inter 0-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

L'Inter torna a vincere dopo due pareggi di fila, scavalca l'Atalanta e ritrova il secondo posto a -4 punti dalla Juventus. A Marassi i neroazzurri hanno travolto il Genoa per 3-0 con una doppietta di Lukaku e un gol di Sanchez ( FOTO ). Brutta sconfitta per i padroni di casa in chiave salvezza, il Lecce ora potrebbe portarsi a -1 vincendo domani 26 luglio con il Bologna ( IL CALENDARIO - GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi calano e la sfida entra in una fase di stallo, con l'Inter che cerca di difendere il vantaggio provando a pungere quando possibile, mentre il Genoa non ha paura a ripartire in contropiede per rimettere il match in equilibrio. Nicola inserisce Schone per dare piu' geometria al gioco dei padroni di casa, dalla parte opposta arriva un salvataggio straordinario di Ankersen sulla stoccata ravvicinata di Borja Valero. All'83esimo un lampo chiude la partita: Moses sfonda a destra e crossa al centro, supera Criscito e serve Sanchez che segna il 2-0. In pieno recupero c'è anche tempo e spazio per la doppietta personale di Lukaku che segna il definitivo 3-0: doppio dribbling su Romero e Goldaniga con traiettoria che finisce nell'angolo.

Il tabellino

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen (76' Ghiglione), Rovella (76' Destro), Behrami (59' Schone), Jagiello, Criscito; Favilli (70' Pandev), Pinamonti. All. Nicola

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar (64' D'Ambrosio), Ranocchia, Godin; Moses (83' Candreva), Brozovic, Gagliardini, Biraghi (83' Ashley Young); Eriksen (64' Borja Valero); Lukaku, Lautaro Martinez (64' Sanchez). All. Conte

GOL: 34', 93' Lukaku, 83' Sanchez



AMMONITI: Criscito (G), Gagliardini (I), Romero (G), Ranocchia (I), Handanovic (I)