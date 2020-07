2/8 ©Getty

Le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore su Milano hanno creato qualche problema a San Siro, ma non è a rischio la partita. A quanto si apprende, si sono verificati allagamenti nel garage dello stadio e anche nell'area delle panchine a bordo campo, ma tutto è stato risolto. Non ci sono problemi per quanto riguarda il campo Inoltre nel pomeriggio c'è stato un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il calcio d'inizio è fissato per le 21:45, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Milano, nubifragio in città: la fotogallery