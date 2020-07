1/10

Una bomba d'acqua ha colpito, nella prima mattinata di venerdì 24 luglio, la città di Milano, alzando il livello dei fiumi di 3 metri in mezz'ora. La pioggià è diventata in alcuni comuni dell'hinterland una grandinata in grado di frantumare i vetri delle auto. (Foto: Facebook Noi di viale Zara e vie limitrofe)

Milano, esonda il Seveso per le forti piogge. VIDEO