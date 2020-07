Maltempo, bomba d'acqua su Milano: allagamenti

Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Monitorati i fiumi Lambro e Seveso dove al momento non si registrano problemi

Una forte bomba d'acqua si sta abbattendo dall'alba a Milano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Monitorati i fiumi Lambro e Seveso dove al momento non si registrano problemi. (LE PREVISIONI METEO IN LOMBARDIA)