Udinese-Juventus 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella 35esima giornata, i bianconeri sprecano il primo match point scudetto. Alla Dacia Arena è Fofana a regalare ai friulani tre punti importanti in ottica salvezza

Nella 35esima giornata di Serie A, la Juventus spreca il primo match point scudetto perdendo contro l'Udinese 2-1 (FOTO). I friulani conquistano tre punti fondamentali in ottica salvezza, salendo a quota 39 (+7 sul Lecce terzultimo). La Vecchia Signora (80 punti, +6 sull'Atalanta) potrebbe comunque trionfare nel prossimo turno di campionato se vince contro la Sampdoria in casa o c'è una combinazione favorevole di risultati in Milan-Atalanta e Genoa-Inter (IL CALENDARIO - GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

I padroni di casa puntano sul tandem composto da Nestorovski e il rientrante Okaka; non c'è Lasagna. Ter Avest sulla corsia di destra al posto di Larsen. Per gli ospiti Bonucci è squalificato, al suo posto Rugani. Danilo preferito a Cuadrado, tridente con Bernardeschi-Dybala-Ronaldo. Non convocato Higuain.

Al 7' brividi per Szczesny: cross di Sema, Danilo devia di testa colpendo il palo. Rischia l'autogol anche Nuytinck, che con un retropassaggio sbagliato obbliga Musso a mandare in angolo di piede (13'). Un minuto dopo Dybala si coordina e calcia da fuori area, chiamando il portiere friulano al grande intervento. Al 26' la conclusione potente di Ronaldo finisce a un soffio dal palo. Poi la botta di de Ligt porta in vantaggio i bianconeri: respinta di Becao, l'olandese incrocia di destro e batte Musso (42').

A inizio ripresa parte forte l'Udinese: Fofana lancia Nestorovski, il suo destro trova pronto Szczesny (47'). Il portiere bianconero non può però nulla sul colpo di testa dell'attaccante ex Palermo, che insacca in volo su cross di Sema (52'). La Juventus cerca di reagire, ma i veri pericoli sono nella sua area: Szczesny al 63' in uscita bassa deve anticipare Okaka. Ci provano Ronaldo e Rabiot, entrambe le conclusioni sono fuori misura. Al 92' grande cavalcata solitaria di Fofana, che supera de Ligt a limite dell'area e batte Szczesny per il definitivo 2-1.