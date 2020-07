Napoli-Udinese 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Primo tempo: Milik risponde a De Paul

approfondimento

Con Di Lorenzo squalificato Gattuso da spazio dal primo minuto a Hysaj sulla corsia destra. A centrocampo, Lobotka vince il ballottaggio con Demme. In attacco si torna all'antico con il tridente Mertens, Insigne e Callejon. La squadra di Gotti si presenta al San Paolo con il 3-5-2 con De Paul. dietro la coppia Lasagna-Nestorovski. All’8' primo tentativo del Napoli, con una conclusione di Zielinski ribattuta da Nuytinck. Al 22’ gli ospiti passano in vantaggio: segna De Paul, servito a centro area da Zeegelaar. I padroni di casa trovano il pareggio al 31’: Milik, appena entrato per l’infortunato Mertens, riesce a concludere in rete in spaccata un pallone messo in mezzo da Callejon.