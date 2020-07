Roma-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Con un rigore per tempo di Veretout i padroni di casa superano per 2-1 la Fiorentina, allungano in classifica sul Milan (+4) e consolidano il quinto posto in campionato che vale l'accesso diretto all'Europa League. Milenkovic ha dato il momentaneo pareggio ai Viola. Contestato il secondo penalty assegnato nel finale di gara a causa di un'uscita di Terracciano su Dzeko

La Roma vince e centra una vittoria fondamentale in chiave qualificazione all'Europa League. I giallorossi hanno sconfitto la Fiorentina per 2-1 grazie a due rigori di Veretout, il secondo dei quali molto contestato dai Viola. La squadra di Iachini aveva raggiunto il momentaneo pareggio grazie a Milenkovic. A due giornate dalla fine la Roma torna ad avere quattro punti di vantaggio dal Milan, che ha pareggiato per 1-1 in casa contro l'Atalanta lo scorso 25 luglio (IL CALENDARIO - GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Primo tempo

La gara parte piano all'Olimpico senza nessuna vera emozione. Entrambe le squadre sembrano non voler correre pericoli, si studiano senza correre pericoli non creando nessuna azione pericolosa. Soltanto nel finale il match si sblocca: Lirola stende Bruno Peres in area, e Veretout firma il gol dell'ex con un rigore che lascia pochi dubbi. La reazione della Fiorentina è immediata, con Pezzella che colpisce un palo, poi prima dell'intervallo viene annullato il raddoppio ai giallorossi per fuorigioco di Mancini.

Secondo tempo

La Fiorentina comincia il secondo tempo molto agressiva e viene premiata quasi subito. Milenkovic segna il gol del pareggio grazie a un colpo di testa su un corner. La partita ora diventa più divertente, entrambe le squadre vogliono vincere. I giallorossi sprecano l'occasione di tornare in vantaggio con un tiro di Mkhitaryan che colpisce il palo. Nel finale avviene l'episodio più contestato del match: Kolarov colpisce un altro palo, Terracciano fa una gran parata sulla ribattuta di Perez franando poi su Dzeko che comunque aveva già calciato. L'arbitro assegna un rigore che fa molto discutere senza neanche andare a rivedere al Var: Veretout va di nuovo dal dischetto e realizza la sua doppietta personale, che regala il successo alla squadra di Fonseca.

IL TABELLINO

GOL: 45' rig. e 87' rig. Veretout (R), 54' Milenkovic (F)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara (77' Cristante), Veretout, Spinazzola; Pellegrini (60' Zaniolo), Mkhitaryan (82' Carles Perez); Dzeko. All. Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa (82' Venuti), Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Ribery (46' Cutrone), Kouamé (46' Vlahovic). All. Iachini

AMMONITI: Pezzella (F), Caceres (F), Ghezzal (F), Milenkovic (F), Mancini (R)