Nel cast della nuova edizione di Pechino Express, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo formano la coppia de “Le Amiche” e sono pronte a dare filo da torcere ai concorrenti rivali. Da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Maddalena, nata a Galatina (Lecce) nel 1980, è una conduttrice televisiva, blogger, conduttrice radiofonica e showgirl. Ha raggiunto la notorietà come velina bionda di Striscia la notizia dal 1999 al 2002. Voce per tre anni di R101, in tv ha condotto diversi programmi