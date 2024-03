Pechino Express 2024, chi sono Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, a sfidarsi otto coppie pronte a darsi battaglia. Tra queste, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, in gara a partire da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Pronti, partenza e al via con zaino in spalla e scarpe allacciate, è tempo di fare il check-in alla scoperta di luoghi sorprendenti e straordinari: la nuova edizione di Pechino Express prende il via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l’iconica coppia degli “Sciacalli”. Tra gli sfidanti, a scendere in campo, “Italia Argentina”.

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi a Pechino Express 2024

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi sono amiche da anni. Estefania nasce a Buenos Aires, in Argentina, nel 1995 e fin da ragazzina lavora come modella. Vince il titolo di Miss Universo Argentina e partecipa al programma Dancing with the stars. Arriva in Italia, partecipando prima a Scherzi a Parte poi all’Isola dei Famosi arrivando in finale. Nel corso degli anni è stata testimonial di numerosi brand.

Antonella ha 25 anni ed è nata a Salerno. Modella e schermitrice, è laureata in Scienze Politiche. In pedana nel 2013 è stata campionessa d’Italia a squadre nella spada, quindi bronzo al Campionato Nazionale di spada femminile di categoria ed è entrata a far parte della Nazionale: con la maglia azzurra partecipa nel 2017 a varie competizioni europee e alla Coppa del Mondo in Germania e Lussemburgo. In tv ha collezionato partecipazioni in diversi programmi, da Scherzi a parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste indiscusse. Attualmente è testimonial in diverse campagne pubblicitarie.