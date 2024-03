Pechino Express, chi sono Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Nel cast della nuova edizione di Pechino Express, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo formano la coppia de “Le Amiche” e sono pronte a dare filo da torcere ai concorrenti rivali. Appuntamento da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

A Pechino Express , negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio risicatissimo, per questo a fare la differenza saranno la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. Come se la caveranno “Le Amiche”? Scoprilo a partire da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo alias “Le Amiche”

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono molto amiche. Maddalena è nata a Galatina (Lecce) nel 1980, è una conduttrice televisiva, blogger, conduttrice radiofonica e showgirl. Ha raggiunto la notorietà come velina bionda di Striscia la notizia dal 1999 al 2002. Voce per tre anni di R101, in tv ha condotto diversi programmi: da Stranamore a La Domenica del Villaggio, da Scalo 76 a Bravo Grazie, fino a Mandy e Maddy, Maddy va veloce e Una voce per Padre Pio. È stata sposata con il chitarrista americano Stef Burns, con cui nel 2011 ha avuto una figlia, Jamie Carlyn: il loro matrimonio venne celebrato dallo stesso Vasco Rossi. Grande sportiva – è paracadutista e motociclista – Maddalena è seguitissima sui social, dove condivide queste sue passioni con i fan. Si definisce amante della libertà, della giustizia e della verità.

Barbara, 42 anni di Napoli (e napoletana doc), ha una formazione in danza classica e recitazione. Esordisce in tv a 17 anni: ha lavorato in programmi cult come Paperissima, Mai dire, Carabinieri e Quelli che il calcio, oggi lavora in una tv locale campana dove conduce una trasmissione quotidiana di infotainment e sul nazionale il venerdì sera un talk sul calcio. Laureata in Comunicazione, è giornalista pubblicista. Grande appassionata di musica e di commedia, il suo più grande amore resta il teatro, sia come attrice che come spettatrice. È molto legata ad amici e famiglia, sostiene fermamente che la sua dote migliore sia “fare l’amica”, ma al primo posto nella sua vita ci sono le sue due bambine, Margherita e Ludovica – avute con l’ex calciatore Fabiano Santacroce – che lei definisce “l’opera migliore della mia vita”.