Artem e Antonio si sono conosciuti sul set della serie Mare Fuori e sono pronti a sfidarsi nella nuova edizione di Pechino Express condotta da Costantino Della Gherardesca, affiancato da Fru dei The Jackal in veste di inviato speciale. L'appuntamento è a partire da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Adrenalinica, avventurosa e affascinante: la gara lungo la “Rotta del Dragone” si caratterizzerà per un forte spirito di competizione mescolato all’impagabile stupore per la scoperta, in pieno stile “Pechino Express”. Negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Come se la caveranno le otto coppie in gara? Scoprilo a partire da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nell'attesa, scopri chi sono “I Fratm”.