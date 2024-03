Nella nuova edizione di Pechino Express condotta da Costantino Della Gherardesca, affiancato da Fru dei The Jackal, le due leggende dello sport italiano sono in gara insieme a I Caressa, I Pasticcieri, I Fratm, I Romagnoli, I Brillanti, Le Amiche e Italia-Argentina. Da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Pechino Express , "oltre a mettere alla prova le persone dal punto di vista fisico, mette le persone anche davanti alla necessità di aprirsi. Tutti coloro che hanno partecipato in passato lo rifarebbero domani, la cifra più avvincente di Pechino è vedere la trasformazione psicologica", come sottolinea Antonella d'Errico (Executive Vice President Content Sky Italia) alla presentazione ufficiale nel corso della conferenza stampa milanese di martedì 5 marzo. Per scoprire come hanno affrontato questo viaggio con la "v" maiuscola, l'appuntamento è da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sk y e in streaming solo su NOW .

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini: “I Giganti”

Due leggende dello sport italiano. Kristian Ghedina, nato a Cortina d’Ampezzo 54 anni fa, è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci, nonché tra i migliori specialisti della sua epoca: ha ereditato la passione per lo sci dalla mamma Adriana, mettendola in pratica sin dalla tenerissima età. Dopo il suo ritiro dalle gare, nel 2006, si dedica alle corse automobilistiche gareggiando nel Campionato italiano Superturismo e nella Porche Supercup. Amante della velocità e dell'adrenalina, non si ferma un momento, non a caso la sua canzone preferita è “Vita Spericolata” di Vasco Rossi.

Francesca Piccinini, 44 anni, di Massa Carrara, è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate. Nel 1993 anni debutta in serie A, nel 1995 in Nazionale, e con la maglia azzurra vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest’ultimo successo viene nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel corso della sua lunga carriera vince anche 7 Champions League e 5 scudetti. Annuncia il ritiro nel 2019, ma la lontananza dal campo dura poco e ritorna a giocare a distanza di pochissimi mesi, per poi ritirarsi definitivamente nel 2021. Resta comunque nel settore in veste di vicepresidente dell’ultimo club in cui ha militato, la Uyba Volley di Busto Arsizio, e dal 2022 è volto di Sky Sport come commentatrice tecnica. Per i suoi risultati sportivi ha ricevuto il Collare d'oro al Merito Sportivo dal CONI.