10/20

Costantino dà lo stop alla gara e i viaggiatori devono cercare un alloggio per la notte. Alcune coppie si trovano in posti sperduti e si mettono in cammino per raggiungere i villaggi più vicini. I Brillanti trovano ospitalità in una pasticceria e impastano i moon cake. La mattina dopo le coppie devono raggiungere il villaggio di fabbri di Phúc Sen, dove forgiano coltelli. Ognuna deve consegnare tre coltelli a tre professionisti: un macellaio, un contadino e un cuoco. Dopo l’ultima consegna, tutti riceveranno un indizio per scoprire dove si trova il Libro Rosso

Pechino Express, #Giganti trovano un alloggio per la notte. VIDEO