Pechino Express 2024, chi sono Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal. Tra i concorrenti in gara, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi sposati dal 1986 ed entusiasti di questa loro "avventura unica". Appuntamento giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si snoderà su migliaia di chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. La troupe era composta da 120 persone e un medico: dal punto di vista tecnico, la troupe ha usato 18 camere, 3 droni, 15 go pro e 2 dji ronin, grazie ai quali sono stati realizzati circa 37 terabyte di girato totale. Le otto coppie sono già pronte a darsi battaglia, tra queste, conosciamo meglio "I Romagnoli".