Si è conclusa a Villa Crespi l’avventura di Antonino Chef Academy. I finalisti si sono sfidati in prove difficilissime, in cui hanno dovuto dare il meglio di sé stessi e a vincere è stato Erion Fishti, che entrerà a far parte della brigata del ristorante dello chef Cannavacciuolo. Sfoglia la gallery per rivivere i momenti più emozionanti della finale!