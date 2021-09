Antonino Chef Academy, gli ospiti della seconda puntata

Nel corso della seconda puntata di Antonino Chef Academy 3 ( LO SPECIALE ), ad allietare e accompagnare con il loro bagaglio di conoscenze gli allievi in gara, saranno la pluripremiata Chef Chiara Pavan,“il padre del lievito madre” Eugenio Pol e il maestro birraio “modello per tutto il settore” Antonio Terzi . Un trio d’eccezione per una classe d’eccezione guidata da Chef Cannavacciuolo e il suo braccio destro e sous chef Simone Corbo. Ciascuno degli ospiti farà in modo di trasmettere ai ragazzi, non solo le competenze tecniche, ma la passione e quella dedizione che difficilmente si impara sui libri di scuola.

Chi sono gli ospiti del secondo appuntamento

Eugenio Pol

C’è chi lo descrive come il “padre del lievito madre”, chi come il “ciclope del pane”, il maestro di origini venete, nasce a Milano nel 1960 e non ha mai smesso di sperimentare. Tra i suoi studi, ricordiamo quelli da chimico, inoltre la sua esperienze da cuoco si sposa con il grande amore per la pesca. Senza volervi anticipare troppo, possiamo dire che ad un certo punto della gara, i concorrenti vengono sottoposti al primo test delle tecniche di cucina e l’argomento di questa lezione è il pane, che dovrà essere trasformato dalla sua forma originale facendolo diventare l’ingrediente principale dei piatti dei giovani allievi. A portare la materia prima, per l’occasione, è proprio lui, uno dei più famosi panificatori d’Italia.

Antonio Terzi

E' colui per il quale la birra non ha segreti, famoso mastro birraio proprietario del birrificio Elav, premiato con il simbolo della Chiocciola, il più importante, da Slow Food, che l’ha definito “un modello per tutto il settore”. Sarà Terzi a dare i consigli giusti nel momento in cui si troverà davanti alla classe dei ragazzi desiderosi di accrescere le loro conoscenze. L’incontro avverrà in trasferta per il test fuori sede che si terrà nel suggestivo scenario dell’ex monastero di Astino, vicino Bergamo, luogo ricco di coltivazioni, soprattutto di luppolo. Il tema della prova sarà proprio la birra: gli allievi, divisi in tre squadre da tre, dovranno realizzare due piatti utilizzando la birra portata da Antonio Terzi.

Chiara Pavan

Chef del ristorante stellato Venissa Chiara Pavan, veronese e classe 1985, è stata premiata nel 2019 come “Cuoca dell’anno” per la Guida dell’Espresso e Chef Internacional per la rivista Elle in Spagna e, nel 2020, come Miglior chef donna per la guida Identità Golose 2020. A conclusione dell’episodio di domenica 5 i giovani aspiranti chef dovranno affrontare il test di approfondimento, incentrato su una delle tendenze più importanti della cucina contemporanea, la fermentazione. E per parlare di questo argomento, Antonino Cannavacciuolo ha invitato proprio lei. I cuochi in gara dovranno realizzare un piatto che poi sarà sottoposto al giudizio di Chef Cannavacciuolo. Come sempre, l’obiettivo per tutti gli studenti sarà ottenere voti quanto più alti possibile, altrimenti rischieranno di abbandonare la classe e il sogno di approdare all’interno della prestigiosa cucina di Villa Crespi.