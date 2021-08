Antonino Chef Academy 3, chi è l'eliminato della prima puntata

Per la prima prova fuori sede i ragazzi raggiungono l' ADI Design Museum che ospita la collezione del Compasso d’Oro , il più prestigioso premio internazionale del design. Ad accoglierli c’è Paolo Barichella , autore del manifesto del food design in Italia, che insieme a Chef Antonino Cannavacciuolo chiede ai ragazzi di preparare un formato inedito di pasta e di attribuirgli un nome. Divisi in due squadre i concorrenti iniziano a studiare i formati fino a realizzarne uno tutto nuovo.

Chi è Darlyn Malbran

Di origini cilene, Darlyn è espansiva e sempre pronta a imparare. Determinata, sa quello che vuole e sa far sentire la sua voce. L’amore per la cucina nasce da piccola: per lei è un gesto d’amore e le piace cucinare per i suoi cari. La sua famiglia l’ha sempre sostenuta, appoggiando la sua scelta di lavorare sulle navi da crociera. È creativa e ama sperimentare, unendo spesso la tradizione cilena e quella italiana. Cerca sempre di fare squadra: per lei in una brigata è fondamentale lo spirito di collaborazione. Diplomata all’Alberghiero e all’Accademia della Marina Mercantile “Cuoco di bordo”, ha avuto anche esperienza in alcuni ristoranti di Genova.