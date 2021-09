Antonino Chef Academy 3, chi è l'eliminato della terza puntata

Antonino Chef Academy S3, in onda tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno, nella terza puntata ha visto l’uscita di scena dell’aspirante cuoco Luca Guidetti. Continua a leggere e scopri di più. Condividi:

Quattro allievi si sfidano per due posti in Accademia. È questa la prima sfida che spetta ai due cuochi, Gambarelli e Aglioni, rimandati nella seconda puntata dell’Antonino Chef Academy (LO SPECIALE). Contro di loro due giovani aspiranti chef, Nizi e Ferretti, volenterosi di varcare la soglia dell’accademia per la prima volta. La gara è incentrata su due test: uno teorico che vede protagonista la cucina francese e uno pratico, che consiste nel preparare un piatto con la quaglia. Al suono della campanella, gli allievi presentano i piatti ad Antonino Cannavacciuolo. Dopo l’assaggio lo Chef cambia le regole e promuove Aglioni, Gambarelli e Ferretti bocciando Nizi.

approfondimento Antonino Chef Academy 3, chi è l'eliminato della seconda puntata Fatte le presentazioni con la nuova allieva, la classe si prepara alla lezione sulle tecniche di cucina, protagonisti i legumi e il loro possibile utilizzo nell’ambito dell’alta cucina. Come sempre, prima del test nel quale i ragazzi devono esaltare il gusto di questa categoria alimentare, Antonino dà dimostrazione della sua arte realizzando un piatto con la pasta di fagioli. Abbastanza soddisfatto dell’assaggio dei piatti, lo Chef decide che a fermarsi in classe per un “ripasso” questa volta sono Cafiso e Guidetti. Quest'ultimo, preso dal panico durante la prova ammette di "non aver saputo utilizzare gli ingredienti a lui sconosciuti" tanto da attribuirsi come voto 4. Per il test fuori sede, l’accademia si sposta in Veneto dove a fare da sfondo alla prova è la località di Chioggia. Il test è incentrato sul foraging marino, materia che viene illustrata ai ragazzi dall’esperta Valeria Margherita Mosca. Divisi in due squadre, blu e verde, i ragazzi si dirigono sulla spiaggia di Rosolina a mare dove di fatto avverrà la raccolta delle erbe marine spontanee e la preparazione dei due piatti.