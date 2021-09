Antonino Chef Academy 3, chi è l'eliminato della seconda puntata

Il viaggio che porterà uno dei concorrenti in gara a conquistare un posto nella brigata stellata di Villa Crespi, è cominciato. E a dire addio a questo sogno, nel corso della seconda puntata di Antonino Chef Academy (LO SPECIALE) è stato Nicolò Cacciatori. Di buon ora gli aspiranti chef si dirigono in aula magna per il secondo ciclo didattico che inizia, come sempre, dalla lezione sulle tecniche di cucina. Nello specifico la classe si cimenta nella preparazione di un alimento che è alla base di moltissime culture nel mondo: il pane. Chef Cannavacciuolo mostra ai ragazzi come con un pane raffermo si può creare un piatto di alta cucina passando poi il testimone ai giovani talenti. Ad osservarli in questa prova c’è un ospite speciale: Eugenio Pol, detto anche il ciclope del pane, esperto in panificazione naturale. Passati sessanta minuti gli aspiranti chef presentano i loro piatti: bene per Quadrelli, meno per Cacciatori, Cafiso, Zorgno e Aglioni (FOTO).