Antonino Chef Academy S3, chi sono gli eliminati della quarta puntata

approfondimento

Antonino Chef Academy 3: ecco chi sono i concorrenti

Il quarto ciclo didattico si apre con un test che mette in gioco i limiti degli allievi dell’Accademia. Ognuno dei ragazzi deve riuscire ad uscire dalla propria “comfort zone” misurandosi con un compito che mette alla prova il proprio tallone d’Achille. Per Gambarelli, significa non cimentarsi nella preparazione di pasta fresca. Per questo motivo il suo compito è quello di preparare un piatto, senza pasta, e a base di astice. Un’ora e otto assaggi dopo, lo Chef assegna un 6 a Gambarelli e decide che a restare in classe per un ripasso sono Zorgno, Ferretti e Cafiso.

il test fuori sede

Si svolge nella storica pasticceria caffetteria Marchesi, a Milano. Tema del test sono il caffè e la piccola pasticceria. A dare una lezione ai ragazzi riguardo questa tematica sono l’esperto coffelier Fabio Sipione e il pasticcere pluripremiato Fabrizio Fiorani. Il compito dei ragazzi, divisi in due squadre, nera e bianca, è quello di realizzare quattro pezzi di piccola pasticceria e due bevande al caffè. A fine prova lo Chef assegna un 7 alla squadra nera con Rocco, Cafiso, Fishti e Quadrelli. E un 5 alla squadra bianca con Zorgno, Ferretti, Gambarelli e Aglioni.