Antonino Chef Academy 3, chi vincerà? Le anticipazioni sulla finale

Sono rimasti in quattro nella Antonino Chef Academy: saranno loro a sfidarsi, domenica 3 ottobre su Sky e NOW, nella finale della produzione originale Endemol Shine Italy per Sky con lo chef e professore Antonino Cannavacciuolo. La 21enne palermitana Antonella Rocco, il 23enne Erion Fishti di Montescaglioso (Matera), la 23enne di Bari Fabiana Quadrelli e il 23enne Vivien Aglioni di Calcio (Bergamo), sono pronti ad allacciarsi i grembiuli e a sfidarsi nello scontro decisivo al termine del quale solo il migliore riuscirà ad entrare ufficialmente nella prestigiosa cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo.



L’episodio finale di Antonino Chef Academy si apre con il ritorno di alcuni degli ospiti più apprezzati (e temuti dai ragazzi) di questa stagione. Saranno loro gli speciali e integerrimi componenti della commissione d’esame che aiuteranno lo chef Antonino a giudicare i quattro studenti con una prova teorica e pratica: lo chef salentino Floriano Pellegrino, il cui ristorante a Lecce si è guadagnato una stella Michelin ed è inserito nel 2018 nella lista di Forbes 30 Under 30 nella categoria Arte; la Chef Chiara Pavan, premiata nel 2019 come “Cuoca dell’anno” per la Guida dell’Espresso e “Chef Internacional” per la rivista Elle in Spagna e come Miglior chef donna per la guida Identità Golose 2020; e Fabrizio Fiorani, nominato Miglior Pasticcere dell’Asia nel 2019 e membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Insieme a loro, ci sarà anche Cinzia Primatesta, manager di Villa Crespi, socia e moglie di Antonino Cannavacciuolo.



I tre studenti che supereranno la prima prova si sposteranno proprio all’interno della cucina di Villa Crespi dove – per la prima volta – verranno messi alla prova partecipando a un servizio del ristorante stellato. Ogni cuoco dovrà seguire una portata diversa – tra antipasti, primi e secondi – e per questo dovranno necessariamente imparare le preparazioni della loro linea e confrontarsi con il servizio vero e proprio del ristorante.



Solo i due chef migliori potranno accedere all’ultima e decisiva prova, ultimo atto dell’episodio finale in arrivo domenica 3 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. I due giovani allievi, a un passo dalla realizzazione del proprio sogno, dovranno proporre a Cannavacciuolo un piatto che li rappresenti, un manifesto della loro idea di cucina, della loro filosofia. Chi entrerà a far parte della brigata di Villa Crespi?



Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo della terza edizione di “Antonino Chef Academy”: Electrolux, Foxy, Gruppo Eurovo, Tognana.



ANTONINO CHEF ACADEMY - LA FINALE: domenica 3 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW.