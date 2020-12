X Factor 2020: cosa è successo ieri sera alla semifinale. VIDEO

Eliminata Mydrama. Blind, Casadilego, i Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. accedono alla finale, in diretta su Sky Uno giovedì 10 dicembre alle 21.15. Ospiti i Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo EP "AHIA"

I duetti della semifinale di X Factor 14 Alla sua prima apparizione televisiva, la celebre Madame accompagna Blind sulle note del successo "Baby", disco d'oro. Il trapper regala a pubblico e giuria quel tocco di leggerezza "super super piacevole", come lo definisce Mika, dimostrando ancora una volta di essere "uno showman" in erba. La Sky Wifi Arena si riempie di magia con l'interpretazione voce e (doppio) pianoforte di Casadilego e del rapper Lazza, impegnati in una versione "costruita benissimo", secondo Manuel Agnelli, di "Catrame"; poco dopo i Little Pieces of Marmelade al fianco dei loro idoli, i Verdena, "spaccano" con la cover di "Muori delay": "E' stato un bellissimo momento e la tua voce in italiano ha spaccato", commenta Emma. Lo spettacolo non si ferma: mentre Mydrama dimostra di saper stare sul palco "in maniera molto naturale" al fianco di un professionista come il rapper Izi, intonando la hit "Chic", N.A.I.P. scomoda Elio e "La canzone mononota" per una performance "magica", a detta di Hell Raton (Elio a X Factor duetta con N.A.I.P., "La canzone mononota". VIDEO).



Mysong, le esibizioni della seconda manche I concorrenti propongono le loro canzoni del cuore. Rompe il ghiaccio una "stilosa" Mydrama con "2 spigoli" di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme, seguita da Blind che rimette mano alla hit di Ghali "Good Time" e fa fronte ad un inconveniente tecnico dimostrandosi "un vero professionista", come sottolineato da Hell Raton. I Little Pieces of Marmelade rispolverano "Gimme all your Love" degli Alabama Shakes dando vita alla "performance vocale più bella di tutta la serata" secondo Mika, mentre N.A.I.P. corre un grosso rischio con "Milano Circonvallazione Esterna", canzone del 1999 degli Afterhours, il gruppo del giudice Manuel Agnelli. Sfida superata a pieni voti: "Hai fatto una versione che mi ha reso orgoglioso". Chiude la manche una "meravigliosa" Casadilego, come la definisce Emma, che si mette a nudo sul palco della Sky Wifi Arena interpretando "Lego House" di Ed Sheeran, il pezzo che ha ispirato il suo nome d'arte.