GOMORRA - LA SERIE, stagione 3: la trama

La stagione 3 riparte esattamente dal finale della 2. Dopo il funerale di Don Pietro, Gennaro inganna Malammore e lo consegna a Ciro. Vendicata Mariarita, l'Immortale se ne va. Lo ritroveremo in Bulgaria, al soldo di un boss di Sofia. Lì, in un night club, Ciro conoscerà l'ambizioso Enzo "Sangueblù" e la sua cricca.

Un anno dopo. Gli affari di Gennaro, aiutato dall'amico contabile Gegé, vanno a gonfie vele, ma l'uscita dal carcere di Avitabile cambia le carte in tavola. Furioso per essere finito in prigione, Don Giuseppe decide di farla pagare cara a quel suocero infame. Grazie all'aiuto degli amici e soci Confederati - un manipolo di boss di Napoli città - Avitabile fa prima uccidere ’o Track, Capa ’e Bomba e ’o Cardillo, e poi, dopo avergliele date di santa ragione, dice al suocero di non provare mai più ad avvicinarsi a sua figlia. Dopodiché lo scarica in strada a Scampia.

Mentre Gennaro si riprende lentamente, anche grazie all'aiuto di Patrizia e del fidato Nicola, Ciro decide di tornare a casa. Arrivato a Napoli si riavvicina subito all'amico fraterno e gli giura che farà di tutto per aiutarlo a ribbracciare la sua famiglia. Per raggiungere questo obiettivo l'Immortale lavora su un nuovo fronte: si avvicina a Enzo e compagni e li aiuta a diventare sempre più forti. Saranno loro a dare fastidio e a indebolire i Confederati.

Viene reclutata anche Scianèl, a cui viene affidata un'attività di pompe funebri. La iena non ha mai amato Gennarì, ma ama i soldi e il potere e ammira molto Patrizia. Non sa che Patrizia la odia - sia per quanto successo a Marinella, sia per altri motivi - e non sa che sarà proprio lei a ucciderla.

L'attacco sferrato da Enzo - che, nel frattempo, ha trovato un nuovo amico e alleato, Valerio, un ragazzo della Napoli bene che ha ben altri progetti al di là degli studi di economia - ai Confederati è tale da ridisegnare la geografia criminale della città: Forcella ora è loro. Sangueblù ha ripreso possesso di ciò che era di suo nonno, ma intanto ha perso una sorella e un occhio.

Anche Genny esce vincitore dal suo scontro con Avitabile: riesce a riprendersi sua moglie e suo figlio, e, grazie a Ciro, riesce a togliere di mezzo una volta per tutte Don Giuseppe. Anche O' Sciarmante e O' Stregone non arrivano alla fine della stagione. I Confederati sono dimezzati: sono rimasti solo O' Crezi e O' Diplomato, i nipoti di Don Aniello.

Il finale del terzo capitolo di Gomorra si chiude con una festa sullo yacht organizzata da Enzo. Si tratta di una trappola: Sangueblù, infatti, vuole uccidere Genny. Lì, al largo, nelle acque notturne del Golfo, dopo aver fatto pace con la sua esistenza sanguinosa, Ciro sceglierà di sacrificarsi al posto dell'amico. Morirà proprio per mano di Gennaro.