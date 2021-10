Testamento, il brano di Bloody Vinyl omaggio a Gomorra. VIDEO

Il nuovo singolo ripercorre la storia di GOMORRA – LA SERIE e prepara all’attesissima STAGIONE FINALE, in onda su Sky e in streaming su NOW dal 19 novembre. La canzone, incisa da Slait, Young Miles, Low Kidd, feat. J LORD e SHARI, è disponibile dal 29 ottobre su tutte le piattaforme musicali

In occasione dell'uscita di Gomorra - Stagione finale (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), dal 19 novembre su Sky e in streaming su NOW, ultimo atto della premiata saga Sky prodotta con Cattleya che fin dalla sua prima stagione ha macinato consensi da ogni parte del mondo, esce per Columbia Records Italy/Sony Music Italy su tutte le piattaforme il 29 ottobre “TESTAMENTO (La resa dei conti)”, brano di Bloody Vinyl – che vede protagonisti Slait, Low Kidd e Young Miles – featuring J Lord e Shari. Guarda il video del brano in alto su questa pagina.