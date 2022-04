13/20

Durante la preghiera, la voce di Amir in filodiffusione si interrompe bruscamente. Testori corre nella stanza in cui si trova l'imam per trovarlo privo di vita, strangolato in pieno giorno con un cavo elettrico. I detenuti musulmani sospettano che Amir sia stato ucciso dagli agenti

Il Re, Luca Zingaretti e Isabella Ragonese si intervistano a vicenda. VIDEO