Nel carcere diretto da Bruno Testori, si delineano sempre più nitidi i contorni del fondamentalismo islamico. Intanto la pm Lombardo non cede alle pressioni del suo capo ed è determinata a indagare ancora sul sistema messo in piedi dal direttore. Gli episodi 5 e 6, in onda su Sky Atlantic venerdì 1 aprile, sono disponibili on demand su Sky e NOW