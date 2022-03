Il Re, la serie tv: le location nelle carceri. VIDEO

Il San Michele è il carcere in cui è ambientata Il Re ( LO SPECIALE - LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ), nuova serie Sky Original con Luca Zingaretti, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW il venerdì a partire dal 18 marzo. Un carcere vero, autentico, quello utilizzato per le riprese, che è protagonista assoluto del film. Nel video che potete vedere in alto su questa pagina, membri del cast artistico e tecnico raccontano il San Michele.

L'ESPERIENZA VISSUTA DAGLI ATTORI

vedi anche

Il Re, il cast: i personaggi dell’ala islamica. VIDEO

“Penso che girare in un carcere vero sia stato fondamentale”, dice Zingaretti. “Era molto stimolante affrontare questa sfida proprio all’interno di un carcere”, gli fa eco Alessandro Gazale. Un’esperienza che ha restituito ulteriore realismo alla serie e all’interpretazione degli attori, come spiega Anna Bonaiuto: “Celle piccolissime, si capisce dal caldo che fa qui come si deve vivere in un carcere”. “Mi sono messo nei panni di un carcerato, è duro”, commenta toccato Ahmed Hafiene, mentre Stefano Tazoui racconta: “Mi è capitato a volte di leggere delle scritte che ci sono sui muri, ti fa venire i brividi”. Per Zingaretti, “è come se qua dentro ti sentissi avvolto in un’energia che non se n’è andata, che sta qua, che è custode di quello che è successo”.