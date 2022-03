Il Re, il cast: i personaggi dell’ala islamica. VIDEO

Il carcere San Michele, ambientazione della serie Sky Original Il Re (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE), in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 18 marzo, è il regno di Bruno Testori, il direttore interpretato da Luca Zingaretti. Ma è un regno frammentato, diviso tra i detenuti, in cui un ruolo importante è svolto dall’ala islamica. La funzione di quello che potremmo definire quasi un personaggio collettivo della serie viene spiegata nel video che potete vedere in alto su questa pagina.

Parte fondamentale della serie

A raccontare l’area islamica sono il regista Giuseppe Gagliardi, il capo sceneggiatore Peppe Fiore, il protagonista Luca Zingaretti e gli attori che interpretano Amir e Farid, due dei personaggi dell’ala islamica. “L’ala islamica del carcere è una parte fondamentale della serie”, spiega Gagliardi. “Ci siamo ispirati a queste quattro carceri in Italia in cui c’è la sezione musulmana”, gli fa eco Fiore.

L'impegno per evitare cliché e luoghi comuni

L’esigenza della serie, aggiunge Zingaretti, è quella di trovare un “modo di raccontare che vuole essere molto vicino alla realtà”. Ma questo comporta anche la necessità di evitare cliché e luoghi comuni. “Ci siamo affidati molto sia ai consulenti di cultura islamica ma anche agli attori”, spiega Gagliardi. Tra loro, un ruolo particolarmente rilevante lo ha avuto Ahmed Hafiene, attore che interpreta Amira, l’imam del carcere.

Il ruolo di Ahmed Hafiene

“Ho lavorato tanto sulla distinzione tra l’essere musulmani e l’essere islamisti”, spiega Hafiene. Anche perché la trama a un certo punto prende una piega determinata, quando nel carcere viene scoperta una cellula jihadista attiva.