La nuova serie tv Sky Original debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW venerdì 18 marzo. Scopriamo chi sono e come agiscono le guardie carcerarie più fedeli al personaggio di Bruno Testori, il direttore del San Michele interpretato da Luca Zingaretti

Debutta oggi, il 18 marzo, su Sky Atlantic e in streaming su NOW (e sarà sempre disponibile on demand) IL RE (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), fra i primi prison drama italiani, con Luca Zingaretti. Una produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. Nell’attesa scopriamo chi sono i Pretoriani. La definizione ce la fornisce Zingaretti, l’attore protagonista della serie Sky: “Come per ogni Re che si rispetti, c’è una guardia d’onore che in qualche modo lo circonda. Sono i personaggi di cui all’interno del carcere Bruno si fida di più, quelli che fanno il lavoro pericoloso, quelli a cui affidare i compiti, diciamo, meno ortodossi.“