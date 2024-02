4/15 ©IPA/Fotogramma

A pochi giorni dall’inizio del Festival, Geolier si è raccontato: “Il pezzo è nato per Sanremo, ma era comunque destinato a essere parte di un disco. Amadeus mi ha dato l’opportunità di partecipare con un brano in napoletano ma dico che per me arrivare e cantare all’Ariston è già una vittoria”

Sanremo 2024, Geolier: "Orgoglioso di portare all'Ariston la mia Napoli"