Paul McCartney, un brano muto per protestare contro l'IA

Paul McCartney ha protestato con una silent track sia contro la normativa del governo del Primo ministro del Regno Unito Keir Starmer che intende facilitare l’espansione del business tecnologico nel Paese, sia contro il potenziale furto di copyright da parte delle aziende di intelligenza artificiale. La leggenda dei Beatles, 83 anni, desidera infatti tutelare la creatività degli artisti grazie alla traccia vuota intitolata Bonus Track, che dura 2 minuti e 45 secondi e che fa parte dell’album “muto” Is This What We Want?, realizzato lo scorso febbraio e composto interamente da rumori magnetici, echi e clic e non, invece, da voci o strumenti. Tra i co-autori compaiono circa mille musicisti come i Clash, Kate Bush, Annie Lennox, Tori Amos, Damon Albarn, Billy Ocean, Yusuf/Cat Stevens, Jamiroquai e il compositore Hans Zimmer. Ogni canzone della versione digitale dell’album aveva un titolo formato da una sola parola che, letto per intero, recitava: “Il governo britannico non deve legalizzare il furto di musica a beneficio delle aziende di intelligenza artificiale”. Il progetto, infatti, nasce per attirare l’attenzione sulle modalità con le quali le aziende di intelligenza artificiale potrebbero sfruttare non solo la musica registrata, ma anche altre forme di arte, come base per i propri progetti, e il tutto grazie a una proposta di modifica della legge sul copyright nel Regno Unito. “Ci sono ragazzi e ragazze che si stanno affermando, scrivono una bellissima canzone e non ne sono i proprietari”, aveva dichiarato alla BBC McCartney all’inizio dell’anno. “Non c’entrano niente, e chiunque voglia può semplicemente copiarla. Quando arriva sulle piattaforme di streaming, qualcuno ci guadagna, e dovrebbe essere la persona che l’ha creata. Non dovrebbe essere solo un gigante della tecnologia da qualche parte. Qualcuno viene pagato. Perché non dovrebbe essere la persona che si è seduta e ha scritto Yesterday?”. Secondo una dichiarazione degli organizzatori dell’album rilasciata all’epoca, l’uso del silenzio nel disco dovrebbe quindi simboleggiare “l’impatto che prevediamo che le proposte del governo avrebbero sui mezzi di sussistenza dei musicisti”. L’album uscirà in vinile lunedì 8 dicembre e i profitti saranno devoluti all’organizzazione benefica Help Musicians.