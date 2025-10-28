Un ritratto intimo e personale del leggendario musicista britannico negli anni successivi allo scioglimento della band. Interviste esclusive e immagini dal vivo che raccontano vita e carriera di un’icona mondiale

Arriva il 25 febbraio 2026 su Prime Video dal titolo Man on the Run il documentario sulla carriera di Paul McCartney nell'era post-Beatles. Il progetto, presentato in anteprima al Telluride Film Festival lo scorso agosto, unisce materiali d’archivio, interviste inedite e performance dal vivo per raccontare il periodo successivo allo scioglimento di una delle band più famose di tutti i tempi nel 1970. Il documentario promette colpi di scena con possibilità di nuova musica, merchandising e materiali inediti, rendendo questa uscita ancor più attesa non solo dai fan storici della band ma anche da tutti gli amanti della musica.

Il documentario

Una produzione Amazon MGM Studios e Tremolo in collaborazione con MPL Communications e PolyGram Entertainment vede come produttore esecutivo lo stesso McCartney, affiancato da Caitrin Rogers. La collaborazione nasce dall’unione delle idee di Amazon e Universal con quelle dello stesso Paul McCartney. Diretto dal pluripremiato Morgan Neville (20 Feet from Stardom), il film esplora il percorso artistico di McCartney dopo i Beatles, focalizzandosi sulla formazione dei Wings e sulla sua evoluzione come artista solista.

Altri progetti correlati

Un altro progetto legato ai Wings (la band fondata nel 1971 poco dopo la fine del mostro sacro che erano i Beatles) prevede l’uscita il 7 novembre 2025 di una raccolta che include tutti i membri storici del gruppo, da Paul McCartney e Linda McCartney a Denny Seiwell e Denny Laine. La collezione sarà disponibile in 3LP e 2CD, accompagnata da un booklet di 32 pagine contenente immagini inedite, dipinti, curiosità e informazioni oltre a un’introduzione curata dallo stesso McCartney.

Il trailer

Il primo trailer in lingua inglese di Man on the Run è stato rilasciato nelle ultime ore, offrendo un assaggio del documentario ma soprattutto della atmosfera intima sulla carriera dell'artista e particolarmente riflessiva. Nei pochi secondi del teaser, McCartney racconta i dubbi e le sfide dopo lo scioglimento dei Beatles domandandosi come continuare a creare musica dopo essere rimasto completamente solo ed essere "costretto" a guardarsi dentro per ritrovarsi.