Coldplay, annunciato un concerto di beneficenza a Londra per Natale

Chris Martin e Jonny Buckland annunciano un concerto natalizio benefico nella capitale del Regno Unito. L’evento si terrà il prossimo mese nella città britannica, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle organizzazioni umanitarie Crisis e War Child. Si tratta dell’unica data dal vivo prevista dopo la recente conclusione della parte più recente del tour Music Of The Spheres



Chris Martin e Jonny Buckland dei Coldplay hanno annunciato nelle scorse ore un concerto natalizio benefico della band inglese a Londra.

L’evento si terrà il prossimo mese nella capitale britannica, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle organizzazioni umanitarie Crisis e War Child. Si tratta dell’unica data dal vivo prevista dopo la recente conclusione della parte più recente del tour Music Of The Spheres.

Londra si prepara così ad accogliere un appuntamento speciale con due volti iconici dei Coldplay, Martin e Buckland.

Il ritorno a Hackney Church Il frontman e il chitarrista della band (rispettivamente Chris Martin e Jonny Buckland, appunto) torneranno a esibirsi nella suggestiva cornice della Hackney Church, un luogo che già in passato ha ospitato momenti significativi per i Coldplay. Proprio qui, lo scorso anno, i due musicisti avevano tenuto un concerto che in soli due giorni riuscì a raccogliere oltre 350.000 sterline in favore di Crisis, l’ente che sostiene persone in difficoltà e senza dimora in tutto il Regno Unito.

La chiesa londinese è ormai legata alla storia del gruppo: tra il 2011 e il 2015, infatti, Martin e i suoi compagni vi avevano organizzato alcuni memorabili spettacoli natalizi, rimasti nel cuore dei fan. Approfondimento Caso kiss cam, Times: "Ex marito di Cabot al concerto con un'altra"

Una serata per la solidarietà Il nuovo evento benefico è fissato per la sera di mercoledì 3 dicembre 2025. Tutti i proventi verranno devoluti, come in passato, a Crisis e a War Child, l’associazione internazionale impegnata nella protezione, nell’educazione e nella difesa dei diritti dei bambini coinvolti nei conflitti armati. I biglietti saranno distribuiti attraverso un’estrazione a premi già attiva, che si chiuderà alle 23.59 GMT (che sono le 00:59 in Italia) di lunedì 17 novembre 2025. I vincitori, selezionati in modo casuale, riceveranno la conferma entro la settimana successiva: in totale saranno 150 le persone fortunate che potranno ottenere un ingresso doppio. I biglietti, rigorosamente non trasferibili, richiederanno la presentazione di un documento d’identità con foto all’ingresso. Approfondimento Coldplay, dopo caso kiss-cam Chris Martin scherza a concerto di Londra

Dopo il trionfo di Music Of The Spheres Attualmente, i Coldplay non hanno altre esibizioni dal vivo in programma. Il concerto di Londra segue infatti la conclusione dell’ultima tappa del tour mondiale Music Of The Spheres, che nel 2024 ha toccato il suo apice con una spettacolare performance da headliner al Glastonbury Festival. Partita nel marzo del 2022, la tournée ha raggiunto numeri da record, diventando lo spettacolo rock con il maggior incasso di sempre: oltre un miliardo di dollari di ricavi, un traguardo che solo un’altra tournée aveva ottenuto prima. All’inizio dell’anno, il gruppo aveva anche firmato il più grande concerto in uno stadio del XXI secolo, confermando il proprio status di fenomeno globale. Durante l’estate, Chris Martin e compagni hanno stabilito un nuovo primato con una serie di dieci serate consecutive al Wembley Stadium di Londra. Nel corso della penultima data, il cantante aveva confidato al pubblico che il viaggio di Music Of The Spheres era tutt’altro che concluso, rivelando che mancavano ancora “138 spettacoli da realizzare”. Approfondimento Coldplay, Chris Martin rivela: "Soffro di depressione"

Le parole di Chris Martin e i progetti futuri Sul palco di Wembley, Martin aveva aggiunto: “Abbiamo una pausa in arrivo, e presto annunceremo i concerti del 2027. Ma quest’anno ne restano solo due, poi ci dedicheremo a qualcosa di davvero speciale su cui lavoriamo da anni, ed è bellissimo. Ma silenzio!”. Il musicista aveva poi spiegato: “Ve lo dico perché voglio condividere qualcosa che non ho detto a nessun altro. Ecco, è questo, va bene?”.

Quel “qualcosa di davvero speciale” sembra riferirsi a uno dei prossimi due album che segneranno la parte conclusiva della carriera discografica dei Coldplay. Approfondimento Sophie Turner e Chris Martin avrebbero iniziato a frequentarsi