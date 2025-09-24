Caso kiss cam, Times: "Ex marito di Cabot al concerto con un'altra"

Esplora tutte le offerte Sky
Caso kiss cam, Times: "Ex marito di Kristin Cabot allo stesso concerto con un'altra"

Mondo

Come ha riferito il Times, al concerto dei Coldplay a Boston sarebbe stato presente anche l'ex marito di Kristin Cabot, la resposabile delle risorse umane di Astronomer “sorpresa” insieme al ceo Andy Byron. Secondo il quotidiano britannico, l'ex marito di Cabot, Andrew, avrebbe partecipato allo stesso evento accompagnato dalla nuova fidanzata

La trama dello “scandalo kiss cam” si infittisce. Come ha riferito il Times, al concerto dei Coldplay a Boston sarebbe stato presente anche l'ex marito di Kristin Cabot, la responsabile delle risorse umane di Astronomer “sorpresa” insieme al ceo Andy Byron. Secondo il quotidiano britannico, l'ex marito di Cabot, Andrew, avrebbe partecipato allo stesso evento accompagnato dalla nuova fidanzata. I due si erano da poco separati. Intanto, Kristin Cabot e Andy Byron hanno entrambi rassegnato le dimissioni presso Astronomer.

Al concerto presente anche l'ex marito di Cabot

“Erano separati e vivevano lontani da diverse settimane. Era una separazione amichevole”, ha riferito una fonte anonima al Times. “Kristin non si stava nascondendo, non sa perché si è abbassata. Sapeva che era inappropriato comportarsi in quel modo con il suo capo, essendo lei responsabile delle risorse umane”, ha aggiunto. Secondo la fonte, la relazione tra Byron e Cabot sarebbe stata quindi solo una “grande amicizia”.

