Venerdì 22 agosto, durante il concerto dei Coldplay allo stadio di Wembley, a Londra, Chris Martin ha contribuito a concretizzare la proposta di matrimonio di un fan alla fidanzata. In un filmato girato da un membro del pubblico e condiviso su TikTok, il frontman della band ha infatti notato tra la folla un uomo che reggeva un cartello con la scritta “Voglio fare la proposta”, corredata da una freccia che indicava la donna in piedi davanti a lui. “Ok, ora ascolta. Fratello mio, ho bisogno che tu annuisca mentre eseguo alcuni controlli di sicurezza di base, ok?”, gli ha detto Martin. “Questa persona è la tua partner? Sì? Non è la partner di nessun altro?”, gli ha poi chiesto, facendo un chiaro riferimento all’episodio avvenuto circa alla metà di luglio durante lo show dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston, dove la kiss-cam in azione all’evento aveva inquadrato una coppia intenta ad abbracciarsi romanticamente. In quell’occasione, però, le riprese avevano scatenato un putiferio, perché l’uomo e la donna scoperti in atteggiamenti intimi erano l’ex CEO di Astronomer, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane dell’azienda, Kristin Cabot, entrambi sì sposati, ma con altri partner. Non appena si erano accorti di essere stati proiettati sugli schermi presenti all’evento, i due si erano divincolati e avevano cercato di nascondersi, tanto che lo stesso Martin aveva scherzato: “O hanno una relazione, o sono molto timidi”. Il video, diventato subito virale, era stato seguito dalle dimissioni di Byron e di Cabot, dalle relative conseguenze nelle vite personali di entrambi, e persino dall’assunzione di Gwyneth Paltrow, ex moglie di Martin, come portavoce temporanea di Astronomer nel tentativo di gestire le conseguenze dell’accaduto. L’attrice era infatti apparsa in una serie di video nei quali aveva rassicurato gli utenti sull’affidabilità della società, una strategia di comunicazione che aveva cercato di risollevare la reputazione dell’azienda e di lasciarsi alle spalle il clamore mediatico dello scandalo. Stavolta, quindi, il cantante ha scelto di accompagnare la scena con un pizzico di umorismo. “Siete cugini o fratelli, o qualcosa di strano del genere? Siete un’intelligenza artificiale? Siete persone reali? Ok, allora penso che possiamo continuare”. Martin ha proseguito: “Mio caro fratello, eccoti un consiglio gratuito. Mentre tutti ti guardiamo e ti vediamo cadere, ti consiglio di inginocchiarti”. Raggiunto dagli applausi dell’intero stadio, l'uomo si è inginocchiato e le ha fatto la proposta alla fidanzata, che gli ha detto di sì. La coppia ha poi suggellato il momento con un bacio. “Congratulazioni, fratello e sorella”, ha detto il cantante. "Che bella ragazza. Che ragazzo meraviglioso. In un giorno come questo, vi incoraggio a baciarvi. Spero che siate felici fino al giorno della vostra morte”.