Oasis, Noel Gallagher: "È troppo divertente suonare con Liam"

Noel Gallagher riscopre la gioia di suonare con Liam negli Oasis, spiazzando tutti coloro che ben ricordano i litigi tra i due fratelli del britpop con una frase come la seguente: “Non ricordavo quanto fosse divertente”. Il maggiore dei fratelli Gallagher (ossia Noel, che il maggiore dei due famosi Gallagher, non il maggiore in assoluto tra i fratelli Gallagher, dato che Liam e Noel hanno un fratello ancora più grande di loro, ossia Paul, nato nel 1966, un anno prima di Noel) è stato intervistato da Talksport e ha raccontato con entusiasmo la sensazione di risalire sul palco insieme al fratello Liam. “È fantastico tornare con Bonehead e Liam, e ricominciare da capo. Immagino che una volta fatto, mi siederò e ci rifletterò, ma è fantastico tornare in una band con Liam. Avevo dimenticato quanto fosse divertente”, ha detto Noel Gallagher ai microfoni di Talksport. Le sue parole trasmettono una gioia genuina, sorprendente anche per chi conosce bene la storia dei fratelli Gallagher e le tensioni che avevano caratterizzato il passato della band.

La voce di Liam secondo il fratello Noel Durante l'intervista, Noel Gallagher è stato interpellato sulla potenza vocale di Liam, indiscusso protagonista dei concerti della reunion. Con la sua tipica ironia, Noel ha scherzato sul talento del fratello, ma senza nascondere l'ammirazione: "È l'intelligenza artificiale. Liam è fantastico, sono orgoglioso di lui. Essendo il frontman di una band da sedici anni, so quanto sia difficile. Non potrei fare gli stadi come li fa lui, non è nella mia natura, ma devo dire, è stato fantastico." Tra battuta e riconoscimento sincero, emerge la consapevolezza di quanto sia complesso reggere la pressione dei grandi concerti, una sfida che Liam affronta con naturalezza e sicurezza.

L'entusiasmo del pubblico, un'energia senza fine Il ritorno dal vivo degli Oasis ha suscitato un entusiasmo travolgente. Noel ha confessato di essere rimasto sorpreso e commosso dall'accoglienza dei fan: "Sì, completamente sbalordito. Lo sono tutti. È difficile da descrivere a parole, in realtà. Ogni sera è la prima sera del pubblico, capisci cosa intendo? Quindi ogni sera ha la stessa energia. Ma è stato davvero incredibile. Di solito non sono a corto di parole, ma non riesco a esprimerlo bene." La band è riuscita così a mantenere ogni concerto unico, con un'intensità che si rinnova di sera in sera, trasformando ogni performance in un'esperienza irripetibile.