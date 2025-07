Oasis, la foto virale dei figli di Liam e Noel Gallagher a Manchester

Una generazione unita dall’eredità musicale degli Oasis

Nella foto diventata virale compaiono Gene Gallagher e suo fratello Lennon (26 anni), insieme ai cugini Anais (25), Donovan (18) e Sonny (15), figli di Noel Gallagher. Cresciuti in un ambiente profondamente segnato dall’eredità musicale degli Oasis, la loro presenza congiunta nel backstage ha assunto un forte valore simbolico per i fan della band. Accanto a loro anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e storico sostenitore del gruppo, presente al concerto con la famiglia. L’evento dell’11 luglio, seguito dalla replica del 12, ha segnato il ritorno sul palco dei fratelli Gallagher dopo 16 anni. Le prossime date a Manchester sono in programma per il 16, 19 e 20 luglio, sempre a Heaton Park, con una capienza stimata di circa 80.000 spettatori per serata. Il tour proseguirà poi con tappe a Cardiff, Londra (Wembley), Edimburgo (Murrayfield) e Dublino (Croke Park).