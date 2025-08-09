Musica
Perché si continua a parlare del tour di reunion degli Oasis?
Chi ha partecipato a una data inglese del tour 2025 degli Oasis è rimasto folgorato. Cerchiamo di capire i motivi di tanto entusiasmo: oltre alle performance clamorose dei fratelli Gallagher, dietro ci sono anche ragioni legati alla nostalgia (e all'anemoia) e, specialmente per gli inglesi, all'identità e alla politica
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi