Gli album più attesi dell'autunno 2025

Dopo un’estate calda ma povera di uscite discografiche, settembre e ottobre segnano il ritorno dei grandi nomi della musica mondiale e italiana. Da Sabrina Carpenter a David Byrne, da Ed Sheeran a Taylor Swift: ecco il calendario delle uscite più attese.

La ripartenza dopo l’estate L’estate 2025 ha regalato palchi affollati e festival ovunque, ma poche vere novità discografiche. È con la fine delle vacanze che torna la corsa dei grandi album. A inaugurare la stagione è venerdì 29 agosto, primo giorno utile post ferie, è stato già affollato da uscite di peso: la superstar Sabrina Carpenter pubblica il suo settimo album Man's Best Friend, mentre per l’Italia il protagonista è Ludovico Einaudi con Einaudi vs Einaudi – Echoes from The Summer Portraits, progetto realizzato insieme al figlio Leo. Nella stessa data arrivano anche Neffa, con il secondo capitolo di Canerandagio, e il trio de Il Volo, con il live registrato nel 2024 nella Valle dei Templi di Agrigento, già passato in TV ma ora disponibile come album ufficiale (Live at the Valley of the Temples).

Settembre: tra ritorni e sorprese Il mese di settembre si apre forte. Il 5 è il turno di una leggenda: David Byrne, fondatore dei Talking Heads, pubblica Who Is the Sky?, primo album di inediti dopo American Utopia (2018). Tra i 12 brani spiccano collaborazioni di lungo corso (St. Vincent, Mauro Refosco) e nuove presenze come Hayley Williams dei Paramore e Tom Skinner degli Smile. Lo stesso giorno, in Italia, spazio al rap con Sick Luke e il suo atteso Dopamina. Il 12 settembre si gioca una sfida a distanza tra giganti. Ed Sheeran inaugura la sua “nuova fase” con Play, chiudendo l’era dei suoi album-matematici e sperimentando linguaggi senza confini. Nella stessa data i Twenty One Pilots pubblicano Breach e Matteo Bocelli esce a livello internazionale con Falling in Love.

La seconda metà di settembre tra memorie e sorprese Il 19 settembre tocca a Cardi B, che rompe un silenzio lungo sette anni con Am I the Drama?. Una data in cui l’Italia risponde in chiave indie: Maria Antonietta e Colombre firmano insieme Luna di miele, nato dal ritrovamento di bozze scritte 15 anni fa, quando si erano appena conosciuti. Il mese si chiude il 26 settembre con un ritorno clamoroso: Mariah Carey presenta Here For It All, sedicesimo album in studio, atteso da sette anni. Nello stesso giorno, l’ex Led Zeppelin Robert Plant debutta con la nuova band Saving Grace, al fianco della cantante Suzi Dian, con un disco nato durante il lockdown. Sempre il 26 settembre, Cher celebra la sua carriera con The Farewell Tour, mentre in Italia i The Zen Circus pubblicano Il Male, già annunciato come un album politicamente e artisticamente “militante”.

Ottobre: il mese delle regine (e dei comeback) Il 3 ottobre è la data più attesa: Taylor Swift pubblica a sorpresa The Life of a Showgirl, dodicesimo album in studio con 12 tracce e un featuring con Sabrina Carpenter. È il primo progetto dopo il fenomeno globale di The Tortured Poets Department e la conclusione dell’epocale Eras Tour. Il 10 ottobre tocca ad Alvaro Soler, artista da oltre 5 miliardi di stream, che lancia El Camino. Tra ottobre e novembre si annunciano poi diverse uscite italiane al femminile: Annalisa (che ha già rivelato il titolo Ma io sono fuoco), Giorgia, Carmen Consoli – alle prese con un progetto in tre atti che esplora la sua identità artistica – e le nuove leve Mille e Sarah Toscano, impegnate a definire i dettagli dei loro dischi. Halloween segna due ritorni pesantissimi: 31 ottobre arriva Caparezza con Orbit Orbit (BMG), il primo album di inediti dopo anni di silenzio dovuto a problemi di salute, e nello stesso giorno esce Everybody Scream, sesto album in studio dei Florence + The Machine.