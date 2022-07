Concerto sold out per l’artista romano, al secolo Niccolò Moriconi, classe 1996. Un ritorno a casa per il giovane cantautore abituato a numeri da popstar (52 dischi di platino, 17 dischi d'oro, più di un miliardo di stream totali sul canale Spotify, 550 mila biglietti venduti nel nuovo tour iniziato a giugno). Un successo strepitoso per il live programmato per la prima volta nel 2020 e poi rimandato a causa del Covid