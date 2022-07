La scaletta del concerto di Ultimo a Catania

Dopo il successo di giovedì 7 luglio a Pescara, Niccolò Moriconi alias Ultimo , si prepara a tornare in scena. L’ Ultimo Stadi 2022 tour farà tappa, doppia, a Catania , lunedì 11 e martedì 12 luglio per un emozionante concerto allo Stadio Cibali . Scopri la possibile scaletta di serata che, secondo quanto andato in scena per i precedenti spettacoli di Ultimo, includerà vecchi brani di repertorio con i quali ci ha fatto commuovere e riflettere fin dal suo esordio a Sanremo Giovani, ma anche tutte le novità dell’album Solo e il recente singolo Vieni nel mio cuore. Ecco le anticipazioni.

Le luci dello Stadio Cibali di Catania si riaccendono questa sera, lunedì 11 luglio , per accogliere tutta la musica e le emozioni di Ultimo . Il cantautore romano arriverà nella provincia siciliana per un doppio appuntamento, quello di oggi e della replica di domani, martedì 12 luglio. Con l’inizio del concerto previsto per le ore 21:00, Ultimo porterà sul palco siciliano la bellezza di 24 canzoni , lasciando presagire che la serata in musica durerà ben oltre le canoniche due ore. Ecco la possibile setlist di brani che Ultimo suonerà lunedì 11 luglio a Catania:

Come partecipare al concerto di Ultimo a Catania

Con la doppia data in programma allo Stadio Cibali di Catania, il ricco calendario di live show di Ultimo si avvia alla sua conclusione prima degli ultimi tre concerti a Roma e Milano. Gli spettacoli di Niccolò Moriconi per l’11 e 12 luglio 2022 corrispondono in realtà al recupero del 12 e 13 luglio 2021, concerti entrambi rimandati a causa della pandemia che lo scorso anno ha sancito lo stop dei grandi eventi dal vivo. Pertanto, tutti coloro che sono in possesso di un biglietto per le date del 2021, potranno tranquillamente partecipare allo spettacolo siciliano con il medesimo ticket. Per chi invece volesse acquistare nuovi ingressi per l’Ultimo Stadi 2022 a Catania, sono ancora disponibili per il solo appuntamento dell’’11 luglio alcuni posti in zona prato a 36,80 euro, nel Settore Ospiti Non Numerato a 57,50 e in Curva Nord Non Numerata a 57,50 euro, su TicketOne e tutti gli altri circuiti di vendita online e fisica autorizzati.