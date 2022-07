Ultimo a Modena, un concerto dove si ama la vita e si sogna

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Come un monolite, due U immense, una che si stende verso il cielo e l’altra verso il suo popolo. Ultimo si presenta così ai suoi fan di Modena, con una doppia maiuscola. E l'esordio non può che essere affidato a Buongiorno Vita davanti a un videowall pullulante di stelle con quella più grande che esplode, si polimerizza. Non si fa attendere al contatto col pubblico, già con Dove il Mare Finisce è su un braccio della sua U che si insinua nel cuore della folla. Lo stadio è pieno, tantissimi giovani, per lo più ragazze adolescenti. Ma anche le mamme, e ce ne sono, sentono il fascino dell’artista. Per fidanzati e papà si chiama invidia. Cascare nei tuoi occhi è un inno generazionale nascosto tra un ti penserò e l’altro. Quello che è impressionante è come ci sia una identificazione (quasi) totale col pubblico, e questa non è condizionata dalla carta di identità, lo conferma Il Ballo delle Incertezze. Ci sono momenti in cui la voce della folla parte prima di quella di Ultimo come nel caso di Poesia senza Veli quando sugli schermi compare una animazione che oscilla tra l'infanzia difficile sotto la pioggia, l’illusione collodiana della ruota panoramica e quella finestra illuminata che è molto Giulietta e Romeo. Torna, ed è la seconda volta in poco tempo, il tema delle stelle anche se a cartoon. Poi arriva Vieni nel mio Cuore e lo sguardo della gente si fa estatico, il clima diventa giubilo quando Ultimo urla “è adesso la cantate voi”. Il ringraziamento arriva con i fuochi artificiali. Ultimo è bravo a toccare le corde del cuore con Niente: alle spalle ha le fiamme infernali e dunque, dantescamente parlando, non possono che riemergere lingue di fuoco. Un carillon ci accompagna in Piccola Stella, una cometa per i momenti senza luce: ma almeno nella calura modenese non occorre questo artificio perché si accendono i cellulari e per qualche minuto fluttuiamo in una via Lattea 2.0. Hola padana quando arriva Ipocondria. Per altro è un termine che stasera è inesistente: potessero averlo a portata di mano nessuna ragazza sarebbe ipocondriaca, anzi che bello arrivare ad accarezzare Ultimo! A sottolineare la tattilità arriva la carezza sul viso di Sul Finale, brano che è lo spartiacque del live in quanto precede il medley introdotto dai virtuosismi della band.