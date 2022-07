La scaletta del concerto di Ultimo a Pescara

Nuovo appuntamento con l’Ultimo Stadi 20022 di Ultimo che questa sera, giovedì 7 luglio, suonerà live dallo Stadio Adriatico di Pescara. Ecco la scaletta Condividi

Come i precedenti anche quello che si terrà questa sera, giovedì 7 luglio a Pescara, è un appuntamento attesissimo con il tour negli stadi di Ultimo. Il cantante di Vieni nel mio cuore aspetta vecchi e nuovi fan per un concerto imperdibile allo Stadio Adriatico. Ecco la possibile scaletta di serata.

Sono immagini che parlano da sole, quelle condivise in queste ultime settimane di giugno e luglio da Ultimo sui social a testimonianza del calore del pubblico che, data dopo data, lo accoglie durante gli incredibili concerti in programma per l’Ultimo Stadi 2022. Questa sera, giovedì 7 luglio, Niccolò Moriconi alias Ultimo suonerà live dallo Stadio Adriatico di Pescara in un concerto costruito su misura per essere un’esplosione di musica ed emozioni. Ecco la possibile scaletta della serata, tra brani di repertorio, gli inediti dell’ultimo album Solo e il nuovo singolo di Ultimo, ora forte in radio e streaming, Vieni nel mio cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Ultimo in concerto a Pescara: tutte le canzoni della possibile scaletta Nonostante manchino ormai solamente sei date alla grande festa finale dell’Ultimo Stadi 2022 che per l’occasione si terrà a San Siro il prossimo 24 luglio, il cantautore romano Ultimo sembra non voler cedere il passo a concerti privi di pathos ed emozioni. E la ragione è ben chiara visto che il cantante torna finalmente in tour dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. Questa sera, giovedì 7 luglio, Ultimo suonerà a Pescara presso lo Stadio Adriatico, in una scaletta che non solo sarà davvero ampia e variegata, ma anche l’occasione per il cantautore romano di vivere insieme ai fan un vero e proprio viaggio a ritroso tra il meglio della sua musica. Ci saranno infatti non solo il suo ultimo singolo Vieni nel mio cuore, uscito il 25 maggio 2022 e gli inediti di Solo (2021), ma anche vere e proprie “chicche” di musica estratte da Pianeti (2017), Peter Pan (2018) e Colpa Delle Favole (2019). Ecco la possibile scaletta del concerto di Ultimo allo Stadio Adriatico di Pescara, giovedì 7 luglio: Buongiorno vita Dove il mare finisce Quei ragazzi Cascare nei tuoi occhi Il ballo delle incertezze Poesia senza veli Vieni nel mio cuore Niente Piccola stella Ipocondria Sul finale Medley di Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera e Peter Pan Colpa delle favole Rondini al guinzaglio Fateme cantà I tuoi particolari Pianeti Ti dedico il silenzio La stella più fragile dell’universo Giusy Farfalla bianca Quello che ci unisce / Tutto questo sei tu 22 settembre Sogni Appesi

Quali concerti ancora in programma per l’Ultimo Stadi 2022 Ecco un breve excursus sulle date ancora in programma per l’Ultimo Stadi 2022, il tour italiano del cantautore Ultimo, al via lo scorso 5 giugno con la data zero allo Stadio Comunale di Bibione e che ora si avvicina alla sua conclusione dopo aver attraversato la Penisola per incontrare finalmente dal vivo tutti i fan. Queste gli ultimi appuntamenti in calendario, quasi tutti già sold-out: 7 luglio 2022 – Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2022 – Catania, Stadio Cibali

12 luglio 2022 – Catania, Stadio Cibali

17 luglio 2022 – Roma, Circo Massimo

23 luglio 2022 – Milano, Stadio San Siro

24 luglio 2022 – Milano, Stadio San Siro