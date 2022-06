Ultimo a Torino, la scaletta del concerto 2022

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il tour Ultimo Stadi 2022, riprogrammato più volte a causa della pandemia da Covid-19, sta avendo un grande successo. Dalla data zero di Bibione, il 5 giugno scorso, i concerti sono andati sold out in pochi giorni, a dimostrazione della voglia di tornare a divertirsi e scatenarsi sotto i palchi dei propri beniamini. Dopo Firenze e Ancona, Ultimo sbarca nel capoluogo piemontese questa sera, mercoledì 22 giugno, allo Stadio Olimpico Grande Torino, portando in scena molti brani tratti dagli album Peter Pan, Pianeti e Colpa delle favole, più alcune canzoni recenti. Il cantante torna dunque a esibirsi in quella che sembra essere la sua dimensione preferita: il live.