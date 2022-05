Ultimo ed Ed Sheeran, il duetto uscirà venerdì 6 maggio

Da un lato uno degli artisti britannici più famosi a livello internazionale, dall’altro il cantautore italiano che ha conquistato classifiche e certificazioni affermandosi come un fenomeno mediatico senza precedenti. Nelle scorse ore Ultimo ha annunciato l’uscita di un duetto con Ed Sheeran svelandone anche la data di distribuzione.

In seguito, l’artista , classe 1996 , ha salutato i fan con un incoraggiamento: “Non smettete mai di credere nelle favole”.

L’artista ha raccontato: “Il mio più grande motivo d’orgoglio è e sarà sempre avere la possibilità di esibirmi di fronte a voi, di sentirvi cantare le mie canzoni; ed è quello che faremo quest’estate, tre anni dopo il mio ultimo concerto. Grazie per il vostro amore, per la vostra fiducia, per il vostro sostegno”.