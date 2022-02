Ed Sheeran e Taylor Swift, il nuovo singolo The Joker and The Queen

Ed Sheeran in un post su Instagram: “Io e Taylor ci siamo incontrati per la prima volta e abbiamo scritto e registrato la nostra prima canzone insieme nel 2012, dieci anni fa, sono così onorato di averla in questo brano”

A distanza di circa dieci anni dall'uscita del singolo Everything Has Changed, Ed Sheeran e Taylor Swift hanno collaborato nuovamente sulle note della canzone The Joker And The Queen, il cui videoclip ufficiale ha debuttato su YouTube poco fa.