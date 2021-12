Billboard incorona Taylor Swift come Greatest Pop Star del 2021

La cantante statunitense ha avuto la meglio sui colleghi, nella Top10 Justin Bieber, Adele, Lil Nas X e The Weeknd Condividi

La fine dell’anno coincide sempre con il momento idoneo per tirare le somme dei mesi precedenti e stilare liste di quanto accaduto. Nelle scorse ore Billboard ha pubblicato la classifica delle dieci Greatest Pop Star del 2021, a trionfare la voce di You Need to Calm Down, classe 1989.

Billboard, Taylor Swift al primo posto approfondimento American Music Awards 2021, dai BTS a Taylor Swift: i vincitori Taylor Swift ha conquistato il gradino più alto della podio della speciale classifica stilata dal magazine musicale, punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. L’artista statunitense ha avuto la meglio sugli altri grandi protagonisti della scena discografica conquistando l’ambita medaglia d’oro.

approfondimento Lil Nas X, Industry Baby: il video della canzone Al secondo posto Lil Nas X, reduce dal grande successo ottenuto agli MTV Europe Music Awards (FOTO) dove ha trionfato nella categoria Best Video grazie al singolo MONTERO (Call Me By Your Name).

approfondimento Adele, la "trasformazione" in un beauty tutorial su YouTube Medaglia di bronzo per Adele che ha fatto il suo atteso comeback discografico con il disco 30, trainato dal singolo Easy On Me, subito dopo Doja Cat e The Weeknd, quest’ultimo risultato l'artista con il video più visto su Vevo nel 2021 grazie a Save Your Tears.

Al sesto posto i BTS, subito dopo Drake e Justin Bieber, chiudono la classifica Dua Lipa e Bud Bunny.