Ed Sheeran ha fatto una canzone con Taylor Swift: cosa sappiamo

Dopo averla cantata ai BRIT Awards 2022, è proprio da quel palco che Ed Sheeran ha raccontato l’arrivo di una nuova collaborazione con Taylor Swift. Il singolo è The Joker And The Queen e arriverà su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 febbraio

Una notizia che arriva dopo giorni di indiscrezioni che si sono rincorse tra stampa e social. Il cantautore britannico Ed Sheeran ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, The Joker and The Queen , per l’occasione riarrangiato insieme a Taylor Swift . La canzone è il quinto singolo estratto dall’album = (Equals) alla release lo scorso 29 ottobre. Per i due artisti, tra i più amati al mondo, si tratta della seconda collaborazione, dopo il successo di Run. The Joker and The Queen sarà disponibile all’ascolto in digitale e in alta rotazione radiofonica a partire da domani, venerdì 11 febbraio.

Quinta traccia che arriva dal pluripremiato disco di Ed Sheeran, =, dopo il successo di Visiting Hours, Bad Habits, Shivers e Overpass Graffiti. The Joker and The Queen, che nella versione originale è già disponibile su Spotify, ha registrato oltre 23 milioni di ascolti da ottobre (data di rilascio del disco) ad oggi, arriverà domani in digitale e radio in una speciale versione in duetto con Taylor Swift . Da sempre legati da una grande amicizia, il cantautore britannico e la star americana hanno parlato della collaborazione in arrivo proprio ieri sui social quando Ed Sheeran ha condiviso un breve teaser video con alcuni minuti del duetto. Ad animare il tutto, una carta da gioco in cui figura per metà un “joker” impersonato da Sheeran e una “queen” che invece ha capelli biondi e il volto di Swift. I due tornano insieme dopo una collaborazione piuttosto recente in Run dell’album Red (Taylor’s Version).

Il futuro di Ed Sheeran

Annuncio della nuova collaborazione in arrivo che è stato fatto in concomitanza con la partecipazione del cantautore di Halifax agli ultimi BRIT Awards, premi più importanti della musica britannica. Palco internazionale su cui Ed Sheeran si è esibito per ben due volte. La prima nel singolo Bad Habits in uno speciale remix accompagnato dalla band dei record Bring Me The Horizon, la seconda proprio in The Joker and The Queen dopo aver ritirato il premio come Miglior Cantautore Inglese dell’Anno.

Cosa ci si aspetta da Taylor Swift

Tra gli impegni più prossimi della 32enne cantautrice statunitese, quello che con ogni probabilità la vedrà salire in cattedra il prossimo mese al Clive Davis Institute di New York. La celebre università americana ha infatti istituito uno speciale corso trimetrale, da gennaio a marzo 2022, dedicato proprio a Taylor Swift. Cosa si studierà? Non solo la storia di Swift come interprete e cantautrice, ma anche il suo debutto imprenditoriale, fino a toccare temi personali e di crescita come l’adolescenza femminile e la gioventù, ma anche entrare nel merito della vera storia della musica e dell’eredità che la stessa Taylor ha raccolto dai grandi cantautori del passato, per farla propria nel pop molto in voga oggi.